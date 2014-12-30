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货币新闻 | 2014年 12月 30日 星期二 14:33 BJT

韩国股市：收低，全年共跌4.8%创2011年来首次年线下滑

路透首尔12月30日 - 韩国股市周二收低，希腊政治不确定性促使投资者规避新兴市场资产。

综合股价指数 下跌0.64%，收报1,915.59点，今年累计下挫4.8%，为2011年来首次录得年度跌幅。

周二是韩股今年最后一个交易日，周三和周四将休市，周五(1月2日)0100GMT恢复交易，比通常晚一个小时。(完)
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