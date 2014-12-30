韩国股市：收低，全年共跌4.8%创2011年来首次年线下滑

综合股价指数 下跌0.64%，收报1,915.59点，今年累计下挫4.8%，为2011年来首次录得年度跌幅。

周二是韩股今年最后一个交易日，周三和周四将休市，周五(1月2日)0100GMT恢复交易，比通常晚一个小时。(完)