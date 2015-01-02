版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 2日 星期五 14:31 BJT

韩国股市：逆转收高，三星SDS大涨逾8%

路透首尔1月2日 - 韩国股市周五逆转盘初跌势收高，三星SDS领涨。三星SDS是韩国股市中市值第五大个股。

三星SDS 大涨8.4%，因投资者押注其重组计划。

韩国综合股价指数 上扬0.57%，收报1,926.44点。

韩国金融市场周三和周四因节假日休市。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐