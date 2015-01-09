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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 14:22 BJT

韩国股市：收升，看好美国将公布的乐观就业报告

路透首尔1月9日 - 韩股周五上涨，尾随其他亚股走势，因愈发看好美国今日稍晚将公布的就业报告。

韩股综合股价指数 收升1.1%至1,924.70点，为连续第三天上涨，此前触及1月5日以来最高盘中高点。

外资和机构投资人分别买超1,347亿韩元和1,035亿韩元股票。(完) 　　
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