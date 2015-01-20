版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 20日 星期二 14:14 BJT

韩国股市：收高，受中国GDP增速略胜预期鼓舞

路透首尔1月20日 - 韩国股市周二收高，因中国第四季经济增速略胜预期令投资者鼓舞，且寄望欧洲央行推出更为大胆的刺激举措也支撑信心。

韩股综合股价指数 收高0.82%，报1,918.31点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐