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货币新闻 | 2015年 1月 22日 星期四 14:15 BJT

韩国股市：近收平盘，等待欧洲央行决议出炉

路透首尔1月22日 - 韩国股市周四收盘几近持平，在今日稍晚欧洲央行重要决议出炉之前，市场交投淡静。

韩国股市综合股价指数(KOSPI) 小幅下跌0.02%，收在1,920.82点。(完)
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