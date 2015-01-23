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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 14:20 BJT

韩国股市:收升创四周高位，受欧洲央行购债计划鼓舞

路透首尔1月23日 - 韩国股市周五上涨，创下四周收盘高位，市场人士对欧洲央行(ECB)启动大规模购债计划感到欢欣鼓舞。

韩股综合股价指数(KOSPI) 上涨0.79%，收报1,936.09点。(完) 　　
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