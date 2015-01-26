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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 14:25 BJT

韩国股市：收平，希腊政局削弱风险偏好

路透首尔1月26日 - 韩国股市周一收盘几近持平。希腊左翼激进联盟党周日在议会选举中大获全胜，再度引发对于欧元区稳定性的担忧，投资者减持风险较高的资产。

韩国综合股价指数(KOSPI) 微幅收低0.02%，报1,935.68点。(完)
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