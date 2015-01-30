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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 14:23 BJT

韩国股市：几收平盘，美经济乐观提振效应与浦项钢铁挫跌相抵

路透首尔1月30日 - 韩国股市周五收盘几无变动，因美国乐观经济数据及企业获利推升美股所带来的提振作用，被浦项钢铁 股价大跌所抵销。

浦项股价挫跌7.7%，此前该公司公布逊于预期的第四季获利，因中国需求放缓。

综合股价指数 小跌0.09%，收报1,949.26点。大盘本月上涨1.8%，受惠于欧洲央行大规模买债刺激计划。(完) 　　
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