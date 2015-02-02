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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 14:17 BJT

韩国股市：小幅收高，油价大幅反弹推高商品相关类股

路透首尔2月2日 - 韩国股市周一小幅收高，油价大幅反弹助推了大宗商品相关类股的涨势；但由于投资者仍担心全球经济成长前景，韩股涨幅受限。

综合股价指数 收涨0.18%，报1,952.68点。(完)
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