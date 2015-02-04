版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 14:22 BJT

韩国股市：收盘创下两个月高位，因风险胃纳重燃

路透首尔2月4日 - 韩股周三触及两个月高位，因希腊提议结束与债权人的债务僵局，加上油价反弹，使得风险胃纳复燃。

韩国综合股价指数 升0.55%，收报1,962.79点，为12月10日以来最高收位，进一步接近120日移动均线切入位1,972.30点。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐