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货币新闻 | 2015年 2月 9日 星期一 14:16 BJT

韩国股市：触及两周最低收位，受中国贸易数据疲弱的冲击

路透首尔2月9日 - 韩国股市周一跌至两周收盘低位，此前中国发布的贸易数据低迷，令人担心该国经济进一步减速。

韩股综合股价指数(KOSPI) 下跌0.44%收报1,947.00点，为1月26日以来最低收位。(完)
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