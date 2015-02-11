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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 14:17 BJT

韩国股市：收盘上涨，科技股跟随美国同业走升领涨大盘

路透首尔2月11日 - 韩国股市周三上扬，科技类股跟随美国同业走升并领涨大盘。

综合股价指数(KOSPI) 上升0.51%收报1,945.70点。(完)
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