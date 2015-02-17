韩国股市：节前小涨，但希腊债务谈判破裂致市场人气疲软

欧洲汇市：英镑小升，受本周乐观经济数据支撑
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向1.2950美元附近的近期高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
路透首尔2月17日 - 韩国股市周二小幅收高，受金融和汽车类股的强劲涨势所带动，不过希腊债务谈判破裂导致市场人气疲弱。
韩国综合股价指数(KOSPI) 收涨0.16%，报1,961.45点。
韩国央行一如市场广泛预期，在今日会议上决定维持指标利率不变，市场反应大体平静。
韩国金融市场将于周三到周五休市，因逢农历新年假期。（完）
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向1.2950美元附近的近期高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
路透伦敦5月5日 - 法国和德国10年期公债收益率之差周五降至六个月新低，因为在本周周末的法国总统选举之前，中间派候选人马克龙在民调中继续扩大领先于极右翼民族阵线创党者勒庞的优势。
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。