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货币新闻 | 2015年 2月 17日 星期二 14:28 BJT

韩国股市：节前小涨，但希腊债务谈判破裂致市场人气疲软

路透首尔2月17日 - 韩国股市周二小幅收高，受金融和汽车类股的强劲涨势所带动，不过希腊债务谈判破裂导致市场人气疲弱。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收涨0.16%，报1,961.45点。

韩国央行一如市场广泛预期，在今日会议上决定维持指标利率不变，市场反应大体平静。

韩国金融市场将于周三到周五休市，因逢农历新年假期。（完）
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