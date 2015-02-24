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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 14:13 BJT

韩国股市：收涨，触及两个半月新高

路透首尔2月24日 - 韩国股市周二收涨，触及两个半月新高，因希腊退出欧元区的疑虑消退，但海外市场原油价格大跌，令韩股涨势受限。

综合股价指数 收高0.4%，至1,976.12。(完)
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