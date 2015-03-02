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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 14:13 BJT

韩国股市：在中国降息的提振下触及五个月新高，三星电子大涨

路透首尔3月2日 - 韩国股市周一触及五个月新高，因韩国最大的贸易伙伴国--中国于上周调降指标存贷款利率来支撑经济成长。

韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.55%，收报1,996.81点。

三星电子 扬升4.9%，给大盘带来助力。三星电子此前发布了Galaxy S系列的最新款智能手机。（完）
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