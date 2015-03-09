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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 14:21 BJT

韩国股市：跌1%至一周半收盘低点，因美就业数据增强FED提前升息预期

路透首尔3月9日 - 韩国股市周一收低，与亚洲其他市场走势一致，因美国周五公布的就业报告强劲，强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)提前升息的预期。

综合股价指数 收低1%至一周半收盘低点，报1,992.82点，也创近两个月来单日最大跌幅。

外资和机构投资人卖盘打压大盘，分别卖超韩股646亿韩元及1,762亿韩元。(完)
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