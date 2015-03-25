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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 14:22 BJT

韩国股市：收盘近持平

路透首尔3月25日 - 韩国股市周三收盘近持平，综合股价指数 收报2,042.81点。上日收报2,041.37点。(完)

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