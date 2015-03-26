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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 14:28 BJT

韩国股市：收盘下跌1%，科技和医疗板块跟随美股跌势

路透首尔3月26日 - 韩国综合股价指数 周四收跌1%，报2,022.56点，科技和医疗板块跟随美股相关板块跌势，韩股上日收盘报2,042.81点。

指标股三星电子 收盘大跌4.3%，报1,421,000韩元，受获利了结打压。(完)
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