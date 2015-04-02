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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 14:21 BJT

韩国股市：收盘近持平，仅涨0.03%

路透首尔4月2日 - 韩国综合股价指数 周四收盘近持平，报2,029.07点，仅略高于上日收位2,028.45点。(完)

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