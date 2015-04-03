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货币新闻 | 2015年 4月 3日 星期五 14:28 BJT

韩国股市：创下六个半月以来最高收位，追随美股升势

路透首尔4月3日 - 韩国股市主要股指周五创下9月中以来最高收位，追随美股涨势，部分投资人在今日稍晚美国非农就业报告公布前做壁上观。

韩股综合股价指数(KOSPI) 收高0.8%，报2,045.42点，为9月19日以来最高收位。

韩股本周周线上涨1.3%。(完)
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