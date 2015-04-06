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货币新闻 | 2015年 4月 6日 星期一 14:16 BJT

韩国股市：微幅上涨，为去年9月19日以来收盘高位

路透首尔4月6日 - 韩国股市周一微幅上涨0.1%，报2,046.43点，创2014年9月19日以来收盘高位。(完)
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