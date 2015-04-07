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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 14:20 BJT

韩国股市：收盘几近持平，获利了结卖压拖累指数脱离盘中高点

路透首尔4月7日 - 韩国股市周二收盘几近持平，三星电子<005930.KS以及最近上涨的股票遭逢获利了结，令指数从六个月新高回落。

韩国股市综合股价指数(KOSPI) 收报2,047.03点，几近持平于周一的2,046.43点，低于今日的盘中高点2,059.09。(完)
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