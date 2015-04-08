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货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 14:23 BJT

韩国股市：上扬，创9月中以来最高收位

路透首尔4月8日 - 韩股股市综合股价指数 周三收高0.6%至2,059.26点，创9月17日以来最高收盘位。(完)
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