韩国股市：上扬，创9月中以来最高收位

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱

0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。