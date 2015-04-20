版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 14:27 BJT

韩国股市：逆转稍早跌势小升，为连续第七日上涨

路透首尔4月20日 - 韩国股市周一扳回稍早跌幅盘终小升，之前中国下调存款准备金率以支撑经济，抵消了希腊债务问题的不确定性。

韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.2%至2,146.71点，为2011年8月1日以来最高收盘位，并且是连续第七个交易日上涨。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐