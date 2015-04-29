版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 14:18 BJT

韩国股市：连续第四日收低，但LG电子逆转收扬

路透首尔4月29日 - 韩国股市周三收低。综合股价指数 下跌0.2%，至2,142.63点，为连续第四日下滑。

LG电子 午后公布第一季财报后，股价扳回盘初跌势，终场收高0.3%。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐