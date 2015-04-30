版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 14:25 BJT

韩国股市：连续第五日收低，受美国成长数据欠佳拖累

路透首尔4月30日 - 韩股综合股价指数(KOSPI) 周四收盘下跌0.7%，报2,127.17点，连续第五日收低，因美国成长数据不佳打压人气。该指数本月上扬4.2%，为2012年9月以来最快单月增速。

与此同时，韩国金融市场周五将因劳动节假期休市。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐