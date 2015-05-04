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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 14:22 BJT

韩国股市：收高，结束此前连续五日跌势

路透首尔5月4日 - 韩股综合股价指数(KOSPI) 周一收盘上涨0.2%，报2,132.23点，结束连续五日跌势。韩股上周四收报2,127.17点。

韩国金融市场周二将因儿童节假期休市。(完)

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