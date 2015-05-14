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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 14:17 BJT

韩国股市：小幅收高，外资连续三日买超

路透首尔5月14日 - 韩国股市周四小幅收高，综合股价指数 上涨0.3%，至2,120.33点。上日收报2,114.16。

外资连续第三个交易日买超。(完)
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