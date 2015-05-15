版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 14:22 BJT

韩国股市：回吐稍早涨幅收低，但周线上扬1%

路透首尔5月15日 - 韩国股市周五回吐盘初涨幅收低，综合股价指数 终场收低0.7%，报2,106.5点；之前韩国央行公布了利率决议。

韩股本周周线上扬1%。

外资连续四个交易日在韩国股市买超。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐