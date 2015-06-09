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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 14:21 BJT

韩国金融市场：股市收平而韩元上扬，等待MSCI是否纳入中国A股的决定

韩股综合股价指数(KOSPI) 收于2,064.03点，上日收于2,065.19点。

韩元兑美元 在本地市场收盘涨0.4%至1,118.9韩元。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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