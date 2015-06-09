韩国金融市场：股市收平而韩元上扬，等待MSCI是否纳入中国A股的决定

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
韩股综合股价指数(KOSPI) 收于2,064.03点，上日收于2,065.19点。
韩元兑美元 在本地市场收盘涨0.4%至1,118.9韩元。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
如欲浏览韩国现货公债报价，请点选
如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR
美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN
Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N
Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N
Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N
美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US
欧洲股市报导 .EUCN 日本股市报导 .TCN
香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN
澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN
韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN
英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI
法股CAC-40指数 .FCHI
全球汇市简讯 FXNEWS/CN 英文汇市简讯页面 FXBUZZ
全球汇市报导 FRX/CN 汇市技术面解析 TECH/FRXCN
所有外汇新闻 FRX-CMN 汇率路透调查 FRX-CPOLL
美加经济指标预测 US/ECICN 欧洲经济指标预测 EU/ECICN
指标利率一览 INT-CFACT 澳元、新西兰元报导 AUD/CN
英镑报导 GBP/CN 台币报导 TWD/CN
人民币报导 CNY/CN 韩元报导 KRW/CN
南非兰特报导 ZAR/CN 亚洲盘现汇报价 AFX=
欧洲盘现汇报价 EFX= 纽约盘现汇报价 NFX=
全部现汇报价 FX= (编译 刘秀红/汪红英；审校 艾茂林/杜明霞)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。