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亚洲 | 2015年 10月 6日 星期二 15:25 BJT

重发-韩国金融市场：三星业绩预期助推韩股收高，风险偏好改善助涨韩元

因技术问题重发

路透首尔10月6日 - 韩股周二收升，投资者追捧权重股三星电子，因寄望其周三会公布不俗的业绩初估，但汽车类股下跌限制大盘涨势。

韩国综合股价指数 微升0.6%至1,990.65点。早盘时该股指一度涨近1%至近一个月高点。

三星电子 劲扬3.2%。三星电子占主板整体市值的13%。

现代汽车 跌3.7%，起亚汽车 下挫3.2%。

汇市方面，韩元兑美元 收升0.6%至1,165.9韩元，因风险偏好改善。(完)

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