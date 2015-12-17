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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 14:19 BJT

韩国金融市场：韩股收盘升至近两周高点；韩元下跌

路透首尔12月17日 - 韩股周四小幅上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)收紧政策，缓解了围绕其未来政策走向的不确定性，同时也支撑了投资者的风险偏好。

韩国综合股价指数(KOSPI) 盘中走势震荡，收盘涨0.4%至1,977.96点，为连续第三个交易日上涨。

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