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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 14:23 BJT

韩国金融市场：韩元和韩股均收于数周高点，因美联储立场再度转为谨慎

韩股综合股价指数 收盘上涨1.3%至2,011.63点。

外资今日买超2,638亿韩元(2.2714亿美元)韩股。

浦项钢铁 大涨至近四周高点，因预期获利转佳，终场收高6.9%。(完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 汪红英/张明钧; 审校 张荻/艾茂林)

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