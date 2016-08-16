重发 - 韩国金融市场：韩元在冒险意愿升高下大涨，韩国股市小幅下跌

(重发以跟上红条)

韩国股市收低，因境内投资者的股市抛盘抵销外资买盘。

综合股价指数(KOSPI) 收低0.1%至2,047.76点。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/张若琪 审校 王颖/于春红)