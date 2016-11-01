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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 15:07 BJT

韩国金融市场：政治危机打压韩股收于数周低点，韩元微涨

路透11月1日 -

不过离岸投资者转为净买超，今日买超141亿韩元韩股。

韩元 则小升，得益于10月韩国的出口数据好于预期，且一项调查显示中国的制造业活动状况好于预期。

韩元兑美元 本地市场收报1,139.9，上涨0.4%。(完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李春喜/王洋; 审校 高琦/张荻)

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