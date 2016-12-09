版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 14:54 BJT

韩国金融市场：韩元与韩股均收低，议员对于是否弹劾总统进行表决

综合股价指数 收低0.31%，报2,024.69点，较上日所及的逾六周高点回落。

弹劾投票似乎很有可能通过，宪法法院九位法官将有最多六个月的时间来决定是支持还是推翻弹劾议案。 (完)

***查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐