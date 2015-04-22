澳洲股市：收低，通胀数据令央行5月降息预期的可能性存疑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透悉尼月22日 - 澳洲股市周三收低，金融类股承压，因通胀数据未能提高央行下月降息的机率。
指标S&P/ASX 200指数 下跌0.6%，或34.8点至5,837.5点。四大行均收低，澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 下跌1.3%，跌幅居前。
澳洲第一季消费者物价涨速为近三年来最慢，核心通胀率略高于预估。
分析师表示，数据结果给予央行更多政策宽松空间，但并未增加央行立即采取行动的压力。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。