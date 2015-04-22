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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 14:31 BJT

澳洲股市：收低，通胀数据令央行5月降息预期的可能性存疑

路透悉尼月22日 - 澳洲股市周三收低，金融类股承压，因通胀数据未能提高央行下月降息的机率。

指标S&P/ASX 200指数 下跌0.6%，或34.8点至5,837.5点。四大行均收低，澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 下跌1.3%，跌幅居前。

澳洲第一季消费者物价涨速为近三年来最慢，核心通胀率略高于预估。

分析师表示，数据结果给予央行更多政策宽松空间，但并未增加央行立即采取行动的压力。(完)

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