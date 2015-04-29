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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 15:01 BJT

更正-澳洲股市：遭遇五个月最大单日跌幅，部分归咎于澳元走坚

(因英文原文有误，第三段中应为“周二股指收低0.6%”，而非“周一”)

路透悉尼4月29日 - 澳洲股市周三遭遇年内最差表现，下挫近2%，受停损卖盘打压，与此同时澳元坚挺令出口商以及对美国曝险量大的公司承压。

所有板块均下跌，金融和资源类股领跌。

澳股S&P/ASX 200指数 收盘下跌109.9点或1.9%至5,838.6点，为去年12月1日以来最大跌幅。周二股指收低0.6%，为3月初以来第四次上冲6,000点大关未果。

该股指料连续第二个月下跌。

自澳洲央行2月降息至2.25%以来，ASX指标股指就一直在5,750-5,996点的区间波动。分析师预计，若澳洲央行下周二维持利率不变，市场将重回该区间底部。(完)

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