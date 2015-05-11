澳洲股市：连续第五天下跌，银行股遭抛

路透悉尼5月11日 - 澳洲股市周一连续第五个交易日下跌，投资者抛售银行股，因财报季表现不佳，且围绕周二的联邦预算存在不确定性。

今日市场开盘上扬超过1%，受中国周末降息消息带动，但很快丧失动能，大型银行和超市股遭遇卖压。

但矿业和能源相关类股涨势限制了大盘跌幅。