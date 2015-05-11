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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 15:00 BJT

澳洲股市：连续第五天下跌，银行股遭抛

路透悉尼5月11日 - 澳洲股市周一连续第五个交易日下跌，投资者抛售银行股，因财报季表现不佳，且围绕周二的联邦预算存在不确定性。

今日市场开盘上扬超过1%，受中国周末降息消息带动，但很快丧失动能，大型银行和超市股遭遇卖压。

但矿业和能源相关类股涨势限制了大盘跌幅。

澳股S&P/ASX 200指数 收盘下跌0.17%或9.4点，报5,625点。上周五股指跌0.2%。上周是该股指近两年来表现最差的一周，受中国疲弱贸易数据和澳洲国内经济不振拖累。(完)

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