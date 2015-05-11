澳洲股市：连续第五天下跌，银行股遭抛

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透悉尼5月11日 - 澳洲股市周一连续第五个交易日下跌，投资者抛售银行股，因财报季表现不佳，且围绕周二的联邦预算存在不确定性。
今日市场开盘上扬超过1%，受中国周末降息消息带动，但很快丧失动能，大型银行和超市股遭遇卖压。
但矿业和能源相关类股涨势限制了大盘跌幅。
澳股S&P/ASX 200指数 收盘下跌0.17%或9.4点，报5,625点。上周五股指跌0.2%。上周是该股指近两年来表现最差的一周，受中国疲弱贸易数据和澳洲国内经济不振拖累。(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。