澳洲股市：一周来首次收高，银行股反弹领涨大盘

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透悉尼5月12日 - 澳洲股市周二收高，为一周来首次，银行股在连续下跌后暂时回稳。
澳股S&P/ASX 200指数 收高0.9%或49.5点，报5,674.7点，脱离上周触及的三个月低点5,606.7点。
本地四大银行多数上升，其中澳新银行(ANZ) 以1.5%的涨幅领涨。表现出色的个股中，澳洲航空 触及七年高点3.65澳元，尾盘收高7.2%，报3.56澳元，因公司前景乐观。(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。