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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 14:34 BJT

澳洲股市：一周来首次收高，银行股反弹领涨大盘

路透悉尼5月12日 - 澳洲股市周二收高，为一周来首次，银行股在连续下跌后暂时回稳。

澳股S&P/ASX 200指数 收高0.9%或49.5点，报5,674.7点，脱离上周触及的三个月低点5,606.7点。

本地四大银行多数上升，其中澳新银行(ANZ) 以1.5%的涨幅领涨。表现出色的个股中，澳洲航空 触及七年高点3.65澳元，尾盘收高7.2%，报3.56澳元，因公司前景乐观。(完)

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