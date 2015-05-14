版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 14:34 BJT

澳洲股市：收盘下跌，受澳元走强与对全球经济成长忧虑打压

路透悉尼5月14日 - 澳洲股市周四下跌0.3%，澳元走扬以及对全球经济成长的担忧削减投资者对股市的偏好。

澳股S&P/ASX 200指数 收低18.6点，至5,696.5点。不过该指数仍可能录得1%的周线涨幅。如果周线收涨，将是三周以来首度上扬。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐