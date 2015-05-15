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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 14:39 BJT

澳洲股市：收涨，周线收高结束两周跌势

路透悉尼5月15日 - 澳洲股市周五收涨，周线收高，结束连续两周跌势，此前美国股市创纪录新高提振市场人气。

澳股S&P/ASX 200指数 上扬0.7%，或39.0点，收报5,735.5点。该指数周线上涨1.8%，为约两个月以来最佳单周表现。

主要矿商与多数大型银行股上涨。澳洲国民银行(NAB) 逆势下跌2.7%，受除权影响。(完)

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