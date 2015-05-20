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货币新闻 | 2015年 5月 20日 星期三 14:45 BJT

澳洲股市：跌至三个半月低位，大宗商品价格挫跌推低矿业和能源股

路透悉尼5月20日 - 澳洲股市周三跌至三个半月低位，因大宗商品价格挫跌推低矿业和能源股。

一项衡量澳洲消费者信心的指标5月大幅上涨。本月降息及政府公布预算中意外包含对小企业减税之后，人们对经济前景的看法变好 。但投资者未予理会这项乐观的数据。

澳股指标S&P/ASX 200指数 在平盘上下震荡后收低5.2点或0.1%，至5610.3点，连续第三个交易日下跌，且为1月30日以来最低位。该指标股指本月累计已跌逾3%。 (完)

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