澳洲股市：跌至三个半月低位，大宗商品价格挫跌推低矿业和能源股

路透悉尼5月20日 - 澳洲股市周三跌至三个半月低位，因大宗商品价格挫跌推低矿业和能源股。

一项衡量澳洲消费者信心的指标5月大幅上涨。本月降息及政府公布预算中意外包含对小企业减税之后，人们对经济前景的看法变好 。但投资者未予理会这项乐观的数据。