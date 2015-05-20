澳洲股市：跌至三个半月低位，大宗商品价格挫跌推低矿业和能源股

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透悉尼5月20日 - 澳洲股市周三跌至三个半月低位，因大宗商品价格挫跌推低矿业和能源股。
一项衡量澳洲消费者信心的指标5月大幅上涨。本月降息及政府公布预算中意外包含对小企业减税之后，人们对经济前景的看法变好 。但投资者未予理会这项乐观的数据。
澳股指标S&P/ASX 200指数 在平盘上下震荡后收低5.2点或0.1%，至5610.3点，连续第三个交易日下跌，且为1月30日以来最低位。该指标股指本月累计已跌逾3%。 (完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。