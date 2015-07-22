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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 14:21 BJT

澳洲股市：下跌1.61%，投资者在六日连涨后锁定获利

路透悉尼7月22日 - 澳洲股市周三下跌1.61%，大盘全线走低，因在连涨六天后投资者了结获利。

澳股S&P/ASX 200指数 下滑92.115点，收报5,614.6点。该指标在周二收涨0.17%并触及六周高点5,719.90。（完）
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