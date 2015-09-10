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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 14:50 BJT

澳洲股市：收跌2.4%，创三周最大百分比跌幅

路透悉尼9月10日 - 澳洲股市周四下滑2.4%，为三周多以来最大跌幅，因中国发布的最新数据加剧了对该全球第二大经济体通缩的担忧情绪。

与周三劲扬2.1%截然相反的是，澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收跌125.13点至5,095点，录得8月24日以来最大百分比跌幅。银行及矿业类股跌幅最深。

尽管今日下跌，该指标股指周线仍上涨1%左右。上周周线下跌4.2%，为6月以来最大周线跌幅。(完)

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