版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 1日 星期四 11:20 BJT

中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.1(路透调查中值为50.1),上月为50.3

内文请点击：
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐