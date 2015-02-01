中国数据：1月官方制造业PMI跌破荣枯分界线至49.8，创28个月新低

标题新闻：标普确认意大利BBB-/A-3评级，展望为稳定
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路透北京2月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--2015年1月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至49.8，跌破50的荣枯分界线，为2012年9月以来的28个月低点。2014年12月为50.1。
路透此前调查中值显示，中国1月官方制造业PMI为50.2。
下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):
---2015年--- ---------------------------2014年---------------------------------
1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 PMI(%) 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
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