版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 1日 星期日 09:17 BJT

中国数据：1月官方制造业PMI跌破荣枯分界线至49.8，创28个月新低

路透北京2月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--2015年1月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至49.8，跌破50的荣枯分界线，为2012年9月以来的28个月低点。2014年12月为50.1。

路透此前调查中值显示，中国1月官方制造业PMI为50.2。

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):

---2015年--- ---------------------------2014年---------------------------------

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 PMI(%) 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐