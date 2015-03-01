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货币新闻 | 2015年 3月 1日 星期日 09:07 BJT

中国数据：2月官方制造业PMI微升至49.9，仍在荣枯线之下--统计局

路透北京3月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI) 微升至49.9，连续第二个月在荣枯线之下。

该数值略高于路透调查的预估中值49.7，以及上月的49.8。汇丰(HSBC)此前发布的中国2月制造业PMI初值升至50.1。

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):

---2015年--- ---------------------------2014年---------------------------------

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 PMI(%) 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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