中国数据：2月官方制造业PMI微升至49.9，仍在荣枯线之下--统计局

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透北京3月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI) 微升至49.9，连续第二个月在荣枯线之下。
该数值略高于路透调查的预估中值49.7，以及上月的49.8。汇丰(HSBC)此前发布的中国2月制造业PMI初值升至50.1。
下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):
---2015年--- ---------------------------2014年---------------------------------
2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 PMI(%) 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)