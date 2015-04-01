中国数据：3月官方制造业PMI升至50.1，重返荣枯线上方--统计局

路透北京4月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 升至50.1，在连续两个月低于荣枯线后又回升到50关口上方。

路透调查的预估中值为49.7，上月为49.9。汇丰(HSBC)此前发布的中国3月制造业PMI初值创下11个月最低49.2，稍后将发布终值数据。

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):

----2015年----- ---------------------------2014年----------------------

3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 PMI(%) 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3