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中国汇市 | 2014年 12月 12日 星期五 16:12 BJT

中国数据：11月社会融资规模1.15万亿元，较上年同期少847亿--央行

路透上海12月12日 - 中国人民银行周五公布，11月社会融资规模为1.15万亿元人民币，比上年同期减少847亿元，比上月多4,656亿元；当月新增人民币贷款8,527亿元。

刊登在央行网站的新闻稿称，1-11月社会融资规模为14.76万亿元，比上年同期少1.30万亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(www.pbc.gov.cn) (发稿 吴芳/边竞；审校 张喜良)
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